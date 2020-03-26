Москва вновь усиливает меры борьбы с коронавирусом

В Москве через два дня закроются все розничные магазины, кроме продовольственных. Приостановят работу рестораны, кафе, столовые. Исключение сделают только для точек общепита, которые обслуживают предприятия и занимаются доставкой готовых блюд. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своем официальном портале.

Временно закроются даже городские парки — ВДНХ, "Царицыно", "Коломенское", "Зарядье", "Сокольники", "Кусково", Парк имени Горького. Прекратят работу парикмахерские и салоны красоты. Такие меры введены в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. При этом все банки, транспортные компании, аптеки, социальные структуры и компании ЖКХ будут продолжать работать.

Чтобы сократить перемещения людей по городу, льготные проездные теперь заблокированы не только у школьников, но и у студентов и пенсионеров. Всем москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями строго рекомендовано оставаться дома, не выходя без крайней необходимости.

На улицах сегодня появились волонтеры с мегафонами, которые рассказывают, как можно получить помощь в доставке продуктов и лекарств на дом. Для этого в городе действует специальная горячая линия ОНФ: 8-800-200-34-11. Мэр подчеркнул, что за теми, кто находится на карантине, будут строго следить.

"Мы получаем с границы все данные по пересечению границ. Что касается москвичей, начинаем более тщательно работать с этими данными, выясняя их мобильные телефоны, их домашние адреса, фотографии для того, чтобы смотреть с помощью системы видеораспознавания лиц, насколько они соблюдают режим. Вплоть до их машин. Иногда приходится присылать некоторым особо одаренным гражданам, что они по телефону рассказывают, что они сидят дома, а мы видим, что они раскатывают на машине каждый день на работу и обратно. То есть, система слежения в городе, система контроля достаточно продвинутая — я считаю, одна из самых продвинутых в мире", — рассказал Сергей Собянин.

На следующей неделе Госдума намерена рассмотреть поправки к закону об ужесточении мер за нарушение карантина. Сергей Собянин подчеркнул, что нерабочая неделя — не праздник и не каникулы, а необходимая мера для обеспечения безопасности, к которой необходимо подходить максимально ответственно и оставаться дома.