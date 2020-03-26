Врачи больницы имени Боткина вылечили 10-летнюю девочку от коронавируса

Врачи больницы имени Боткина выписали сегодня десятилетнюю девочку, которая вылечилась от коронавируса. Это уже пятый случай излечения в Петербурге. Ранее двоих пациентов выписали, еще двое ждут результатов окончательного анализа.

Как рассказала ГТРК "Санкт-Петербург" мама девочки, семья проводила отпуск на горнолыжном курорте в Австрии. По возвращении в город через три дня ребенок почувствовал себя плохо — появились тревожные симптомы. Была незамедлительно вызвана скорая.

Всего с начала пандемии опасный диагноз подтвержден у 25 пациентов. Один остается в реанимации, его состояние медики оценивают как тяжелое. Главный врач больницы имени Боткина Денис Гусев на брифинге уточнил, что всего в больнице, под наблюдением сейчас 324 человека, двое выписаны и еще два ждут результатов окончательного анализа.

Отметим, с сегодняшнего дня Россия прекращает всё международное авиасообщение за исключением эвакуационных рейсов и тех, на которые выдаст особое разрешение правительство. Кроме того, с 26 марта в Северной столице закрыли фитнес-центры, спортклубы и фуд-корты в торговых центах.