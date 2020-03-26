В больницах Подмосковья активно набирают медперсонал

Почти 800 дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких появятся в подмосковных больницах. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьев во время посещения больничного комплекса в Звенигороде.

Глава Подмосковья заверил, что в регионе в ближайшее время откроются еще 5-7 дополнительных отделений, в которых и разместят новое оборудование. Кроме того, в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19 больницы активно набирают медперсонал, в том числе пульмонологов и реаниматологов.

"У нас в области 2700 инфекционных коек, но в связи с распространением коронавируса мы сейчас делаем отдельно и дополнительно 1200 коек с возможностью оборудовать их всем необходимым. Это реанимационные койки и ИВЛ. Наша задача — в короткий срок нарастить эти мощности, и буквально 4-5 апреля все объекты будут сданы", — рассказал губернатор Московской области.

В Подмосковье также приостановили работу библиотеки, дворцы культуры и спортивные комплексы. В парках запрещено посещение аттракционов и проведение массовых мероприятий.