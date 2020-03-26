На благовещенском заводе заложили новый корабль для Минобороны

На благовещенском судостроительном заводе сегодня торжественно заложили новый корабль для министерства обороны. Гидрографическое судно будет нести службу на Тихоокеанском флоте в Татарском проливе.

Это уже второй крупный заказ для благовещенского завода. Первый корабль имени контр-адмирала Александра Рогоцкого отправили в большое плавание летом 2018 года. Новое судно предназначено для изучения рельефа дна, а также для наблюдения за подводной обстановкой. Оно должно стать самым современным в своем роде

Будущий корабль уже поражает размерами. Подготовительные работы стартовали осенью, а сегодня из семи составных частей почти готовы две. Его назовут именем Василия Бубнова, который долгое время возглавлял гидрографическую службу Тихоокеанского флота. По контракту судно должно быть построено за 5 лет.

Как рассказали ГТРК "Амур" в Минобороны, корабль идеально подойдет для замены устаревших образцов. Он будет обеспечивать навигационную безопасность в зоне ответственности Тихоокеанского флота.