63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным картам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались утром 26 марта проехать в московском метро по заблокированным накануне социальным картам. Об этом сообщил столичный департамент транспорта в Telegram.

Уточняется, что все это число пожилых людей, которым крайне рекомендовано оставаться дома в связи с распространением коронавируса, пытались проехать в метро только до 10 часов утра.

В дептрансе также сообщили о снижении пассажиропотока в связи с ограничениями на передвижение. По сравнению с утренним пиком аналогичного периода прошлого года отмечается снижение на 43 процента в метро, на 39 процентов – в наземном транспорте, на 35 – в пригородных электричках и в автобусах из области в Москву. Почти на четверть (23 процента) снизился объем поездок в такси и каршеринге.

Автотранспорта на улицах Москвы стало на 6 процентов меньше от общего количества, а число ДТП снизилось почти на треть (28 процентов).

25 марта мэр Москвы Сергей Собянин заявил об отмене льготного проезда в общественном транспорте для студентов и пенсионеров. Еще раньше отменили такой проезд для школьников. Помимо этого в столице были введены дополнительные меры в связи с распространением коронавируса COVID-19.