Facebook, Microsoft и Twitter помогают разработчикам бороться с коронавирусом

Facebook, Microsoft и Twitter, среди прочих, предоставляют ресурсы для хакатона по созданию технических продуктов, которые решают проблемы, связанные с коронавирусом. Провайдер онлайн-хакатонов Devpost выступает в роли организатора этой инициативы.

Разработчики могут создавать любые технологии по своему выбору, однако Всемирная организация здравоохранения привела несколько примеров областей, в которых помощь нужна больше всего.

ВОЗ призывает уделить внимание технологиям, которые могут помочь поддержать медицинских работников или расширить масштабы телемедицины, помочь уязвимым группам населения, таким как пожилые люди, оставаться в безопасности, работать в среде дистанционного обучения, которую могут использовать учителя и школы, а также содействовать социальным связям по мере того, как люди остаются социально изолированными.

По мере распространения COVID-19 по всей Европе, страх перед инфекцией вынуждает большое количество людей обращаться за медицинскими консультациями в онлайн. На услугах виртуальных врачей растет бизнес франко-германской компании Doctolib, французской Qare, LIVI (британское подразделение шведской компании KRY), британской Push Doctor и немецкой Compugroup Medical SE.

Бизнес по консультированию с врачами через Интернет в Европе развивался медленно из-за консерватизма пациентов, недружелюбной регуляторной среды, неравенства в системах здравоохранения и правил страхования. Сейчас, когда больницы с трудом справляются с вирусом, пациенты обращаются к таким услугам, а правительства откладывают в сторону оговорки о рисках "диванных консультаций", чтобы облегчить регулирование.

По оценкам Европейской комиссии, в 2018 году мировой рынок телемедицины достигнет 37 миллиардов евро ($42 миллиарда) к 2021 году, а ежегодный рост составит 14%. В настоящее время эти цифры могут быть пересмотрены в сторону повышения, поскольку текущая обстановка повышает спрос, делая такие консультации более рутинными и общепринятыми.

Facebook, Microsoft, Twitter, Giphy, TikTok, Pinterest, Slack и WeChat будут предоставлять ресурсы для поддержки разработчиков, желающих принять в участие в хакатоне. Помимо ВОЗ, ученые из фонда основателя Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан – Chan Zuckerberg Biohub - также сотрудничают с Devpost в этом проекте.

Редко крупные технологические фирмы, которые часто конкурируют друг с другом, работают вместе над общим проектом, хотя иногда они сотрудничают с целью стимулирования внедрения новых технологических стандартов в отрасли.

Ранее крупнейшие американские интернет-компании и соцсети объявили о том, что будут помогать друг другу в борьбе с дезинформацией о коронавирусной инфекции. В числе участников — Facebook, Twitter, Microsoft и входящая в нее LinkedIn, Google и YouTube, а также Reddit. «Мы помогаем миллионам оставаться на связи, а теперь совместно противодействуем мошенничеству и распространению заведомо ложной информации о вирусе, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию от правительств стран по всему миру», — говориться в их совместном заявлении.

Помимо предоставления ресурсов для глобального хакатона, многие из этих компаний также используют свои собственные продукты и платформы для сдерживания распространения коронавирусной пандемии.

Например, Facebook предоставляет бесплатные услуги правительственным организациям здравоохранения и учреждениям ООН, желающим использовать мессенджер в качестве инструмента для распространения точной и полезной информации о вирусе. По данным Facebook, этот инструмент использует Министерство здравоохранения Аргентины.

Что касается хакатона, то Facebook предоставляет образовательные материалы в Facebook Live для разработчиков, желающих принять в нем участие.