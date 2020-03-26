Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Рекордное снижение стоимости жилищных кредитов и рекордные объемы выданной ипотеки остаются в прошлом.

Ставки по ипотеке вырастут до 10% в 2020 году, а объем кредитования снизятся на 10–12% по сравнению с прошлом году и составит 2,5–2,6 триллиона рублей. Такой прогноз опубликовало рейтинговое агентство "Эксперт РА".

Потребительские кредиты, включая ипотечные станут дороже в этом году из-за двух факторов: коронавируса (карантина) и ослабления рубля после падения цены нефти. Это сократит объем экономики страны, доходы населения, уменьшится потребительский спрос, а банки ради сохранения своих доходов повысят ставки по кредитам.

Это умеренно негативный сценарий — при среднегодовой цене $40–45 долларов за баррель нефти марки Brent (сейчас около $26). В этом случае инфляция превысит цель Банка России в 4% за год, что вынудит ЦБ увеличить ключевую ставку до 7–7,5%.

Некоторые банки уже анонсировали повышение ставок — и по вкладам, и по кредитам.