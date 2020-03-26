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26 марта 202015:26 Максим Опарин

Нерабочая неделя - не выходные и не праздники: нужно остаться дома

Нерабочая неделя - не выходные и не праздники: нужно остаться дома

В Москве и Московской области уже через два дня закрываются все розничные магазины, кроме продовольственных. Приостановят работу также рестораны, кафе и столовые. Временно закроются даже городские парки. Москвичам старшего возраста строго рекомендовано оставаться дома. Как соблюдают эти предписания жители столичного региона?

О новых ограничениях в связи с пандемией москвичи сегодня узнают прямо у выходов из метро. Волонтеры напоминают о том, что все, кому больше 65 лет, и страдающие хроническими заболеваниями обязаны находиться дома.

- С 26 марта по 14 апреля просим вас соблюдать режим самоизоляции.

Однако докричаться удалось не до всех.

- Сейчас зайду, лучку возьму, может быть, картошечки.

Заходим в первый же продуктовый магазин. Внутри одни пенсионеры.

- Я сижу уже дома.
- Дома я сижу.
- Сегодня вышла вот в аптеку.

Для того, чтобы москвичи почтенного возраста лишний раз не выходили из дома, организовали горячую линию, ее телефон 8-800-200-34-11. Волонтеры доставят лекарства и продукты на дом.

Такую же помощь окажут и жителям Подмосковья. Там в числе волонтеров оказался и Дмитрий Харатьян. Ему всего 60, так что под ограничения он не подпадает. Правда, под маской бывшего гардемарина узнают не всегда.

- Здравствуйте. Надежда Александровна? Примите, пожалуйста, продуктовый набор!

Пожилым людям, которые соблюдают режим самоизоляции, уже начали выплачивать компенсации. В Москве это две тысячи рублей. Еще две тысячи после снятия ограничений получат только те, кто добросовестно этот режим соблюдал.

Выяснилось: сегодня 63 тысячи москвичей пытались, несмотря на предупреждение, пройти в метро по соцкартам. Льготные проездные заблокированы теперь и у школьников, и у студентов.

Чтобы попасть в МФЦ, нужно заранее записаться — и то это будет возможно лишь в том случае, если услугу нельзя получить в электронном виде. В торгово-развлекательных центрах закрылись боулинги, бильярдные, катки, детские игровые комнаты. На замке библиотеки, кинотеатры, ночные клубы, культурные центры.

- Вы записаны на следующую неделю на прием. К сожалению, мы не сможем вас принять.

Стоматологические клиники отменяют все записи. Принимать будут только по экстренным случаям.

"Клиника не будет работать, будет работать только один дежурный врач, и будет принимать только пациентов с острой болью", — рассказала врач-стоматолог Ануш Оганесян.

Уже через два дня, в субботу, закрываются все розничные магазины, кроме продуктовых и тех, которые торгуют товарами первой необходимости. Прекратят работу рестораны и кафе. Оставят только столовые на производствах и точки общепита с доставкой готовой еды на дом.

Не будет доступа в крупные городские парки. Кроме этого, ужесточится контроль за теми, кто не соблюдает карантинный режим после посещения других стран.

"Начинаем более тщательно работать с этими данными, выясняя их мобильные телефоны, их домашние адреса, фотографии, для того, чтобы смотреть с помощью системы видеораспознавания лиц, насколько они соблюдают режим. Вплоть до их машин", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Теперь все, кто прилетает в Москву, будут сдавать тест на коронавирус COVID-19 прямо в аэропорту. Раньше это касалось только тех, у кого были явные симптомы простуды и температура.

И с этого дня анализ может сдать любой желающий. Две сети клиник запустили тестирование в своих подразделениях. Раньше этим занимался только Роспотребнадзор, и провериться могли только те, кто был в подтвержденном контакте с заболевшими.

Главное, как подчеркивают власти на всех уровнях, помнить: объявленная нерабочая неделя — это не выходные и уж тем более не праздники, а карантин. Бронировать путевки по России или звать гостей неразумно. Нужно остаться дома.

Текст: "Вести-Москва"

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