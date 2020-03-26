Работники ЗАГСов просят при возможности отложить свадьбу

Сотрудники ЗАГСов просят жителей Орла при возможности отложить свой визит к ним для заключения брака. Но заявления обещают принимать в штатном режиме.

Управление ЗАГСа по Орловской области продолжает работать, информирует ГТРК "Орел", но не исключены изменения в графике. Такие меры введены в целях борьбы с распространением коронавируса COVID-19. С 26 марта прием будет осуществляться только в первой половине дня. Однако, как пояснили, это мера временная. Как только ситуация стабилизируется, график работы возобновится.

В случае срочной необходимости можно воспользоваться интернет-ресурсом: заявление в ЗАГС подается через портал Госуслуг.

Отметим, что этом году по календарю несколько символичных дат, в которые стараются справить свадьбу. Например, в Москве более тысячи пар выбрали для торжественной регистрации брака символичную дату — 20.02.2020 года. В этом году наибольшей популярностью для свадеб пользуются числа 2, 20 и 22 февраля, поскольку такая комбинация содержит в себе большое число двоек.