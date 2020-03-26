Антивирусные меры - расходы и доходы: Вести.Ru опросили экономистов

Президент Владимир Путин в своем вчерашнем обращении к нации объявил ряд мер поддержки экономики из-за риска распространения эпидемии Covid-19.

Центр макроэкономического анализа крупнейшего в стране частного Альфа-Банка, главный экономист банка Наталья Орлова, и опрошенные Вести.Ru экономисты подсчитали эффективность и затраты основных мер.

1. В целях предотвращения угрозы быстрого распространения эпидемии следующая неделя официально объявляется нерабочей. Экономисты Альфа-Банка ожидают, что в результате объявленных длительных выходных промпроизводство может снизиться на 10% в апреле к апрелю прошлого года. Но на потреблении это отразится в гораздо меньшей степени – "мы ожидаем, что оно снизится на 5% год к году".

2. Президент анонсировал ряд мер в области социальной политики. В период пандемии минимальные выплаты по пособию по безработице вырастут с 8 до 12 тысячи рублей в месяц. Граждане, которые находятся на больничном или лишились более 30% своих доходов, смогут временно приостановить выплаты как по ипотеке, так и по неипотечным кредитам. "Мы считаем, что эта мера не представляет большого риска для банковского сектора – учитывая важность кредитной истории, россияне показывают хорошую дисциплину при обслуживании долга, и мы не ожидаем существенного скачка в росте проблемной задолженности в розничном сегменте", — заявили в Центре макроэкономического анализа.

3. Владимир Путин также объявил о том, что проценты физических лиц по розничным вкладам, которые ранее не облагались налогом, сейчас будут облагаться налогом на доходы физлиц по ставке 13%.

"Эта мера, по нашим оценкам, может принести бюджету до 100 млрд рублей в год", — отмечают экономисты Альфа-Банка.

В долгосрочной перспективе эта мера приведет к снижению стимулов для частных лиц делать сбережения посредством простых банковских продуктов (в том числе, в депозитах) и будет стимулировать рост интереса к инвестициям на финансовых рынках.

В текущей ситуации, пока мировые финансовые рынки в панике, экономисты сомневаются в том, что частные инвесторы найдут в себе смелость переключить внимание на финансовые инвестиции уже в этом году. Кроме того, по российскому законодательству поправки, ухудшающие положение налогоплательщиков, могут быть имплементированы только со следующего налогового периода, то есть с января 2021 года.

4. С целью поддержать реальный сектор Владимир Путин объявил о предоставлении компаниям малого и среднего бизнеса отсрочки по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 6 месяцев. Размер страховых взносов, которые выплачивают эти компании, будет понижен на постоянной основе с текущих 30% до 15%; однако эта пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую размер МРОТ.

Экономисты считают, что эта мера обойдется бюджету в 300-400 миллиардов рублей в годовом выражении.

Президент также предложил ввести шестимесячный мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний – пока не ясно, как эта мера будет оформлена юридически, "но мы считаем, что она будет наиболее ощутима для банковского сектора, который потенциально может столкнуться с сильным скачком в росте проблемной задолженности в корпоративном сегменте", - прогнозируют в крупнейшем частном банке.

5. Чтобы компенсировать убытки в части бюджетных доходов, президент объявил об увеличении налога на доходы, полученные в форме дивидендов и уходящие на офшорные счета, с текущих 2% до 15%.

"Мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе эта мера компенсирует убытки федерального бюджета от сокращения налоговой нагрузки для предприятий малого и среднего бизнеса", — прогнозируют в Альфа-Банке.

Полученные средства могут серьезно пополнить бюджет, отмечают опрошенные Вести.Ru эксперты.

Как отмечает аналитик по финансовым рынкам Райффайзенбанка Денис Порывай, в 2019 году доходы к выплате за границу, которые состоят из дивидендов и процентов по привлеченному долгу, составили $93 миллиардов. "Повышение налога по таким доходам принесет $12 миллиардов в бюджет. Это много. А со вкладов 13% дадут в бюджет 500 миллиардов руб.", — подсчитал эксперт.

"По нашему мнению, меры, озвученные президентом, означают перераспределение доходов от более богатых слоев населения к менее богатым, — отметил Сергей Суверов, старший аналитик "БКС Премьер". — Бизнес будет более мотивирован инвестировать в Россию, а не вывозить капиталы за границу. Выгодно будет инвестировать не в ценные бумаги, а в реальный сектор".