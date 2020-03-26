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26 марта 202016:55

Россия проиграла Австралии в борьбе за право провести Кубок мира по баскетболу

fiba.basketball

В четверг, 26 марта, Международная федерация баскетбола (FIBA) объявила о том, что Австралия стала страной, которая в 2022 году примет Кубок мира по баскетболу среди женщин.

"Россия и Австралия стали финалистами, претендующими на право проведение мирового первенства, – говорится на официальном сайте FIBA. – Решение было приняло центральным советом на специальной видеоконференции, на которой оба кандидата представили свои презентации".

Для Австралии этот Кубок мира по баскетболу среди женщин станет вторым в истории страны, впервые австралийцы приняли это соревнование в 1994 году, тогда победителем турнира стала сборная Бразилии.

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