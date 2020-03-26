Заволокло паром: мощный прорыв трубы с кипятком в Петербурге сняли на видео

Набережная Обводного канала в Санкт-Петербурге на пару часов оказалась в зоне нулевой видимости из-за разлива кипятка. Мощный прорыв трубы снял проезжавший мимо водитель.

ЧП произошло около часа дня на углу Лермонтовского проспекта и Обводного канала. На кадрах видно, как из-под асфальта вырывается столб грязной воды, а затем проезжую часть стремительно заполняет кипяток. Спустя несколько минут набережная тонула в белом паре.

Информации о пострадавших не поступало. В настоящее время сотрудники "Теплосети" устраняют последствия коммунальной аварии. Тем временем петербуржцы шутят, что таким образом власти дезинфицируют улицы в свете угрозы распространения коронавируса.