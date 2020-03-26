Британские проститутки просят признать их пострадавшими из-за COVID-19

Британские проститутки попросили признать их потерпевшими из-за ограничений, связанных с противовирусными мерами. Они попросили государство обратить внимание на то, что из-за борьбы с распространением коронавируса COVID-19 они потеряли клиентов и, следовательно, значительную часть дохода.

Как пишет Mirror, профессиональное объединение секс-работниц English Collective of Prostitutes, базирующееся в Лондоне, обратилось к властям, требуя финансовой поддержки для жриц любви, оставшихся без работы.

В заявлении профсоюза сказано: "Интим-услуги предполагают личный контакт – именно то, что нам запрещено из-за вируса. (…) Большинство секс-работниц – матери, в основном матери-одиночки. Получается, что 1,5 миллиона работниц и 4 миллиона детей оказались в нужде из-за политики государства. Тысячи семей в Соединенном Королевстве живут на выручку от интим-услуг".

"Нам нужно платить за аренду, расплачиваться с кредитами, нам нужны послабления в оплате коммунальных платежей, а секс-работницам, которым негде жить, нужно жилье", – продолжают авторы обращения.

Ранее организация уже выступала за декриминализацию сферы секс-услуг и за мораторий на аресты и уголовное преследование работниц данной сферы.

В связи с пандемией коронавируса COVID-19 власти Великобритании ввели ряд ограничений. В частности, всем, кроме так называемых ключевых работников, разрешили выходить из дома только один раз в день: за продуктами, в аптеку, на прогулку или пробежку.

По данным на 25 марта, в Великобритании число погибших от коронавируса достигло 468 человек.