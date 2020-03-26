В Подмосковье коронавирус заподозрили еще у 83 жителей

В Московской области подтвержден 41 случай коронавирусной инфекции. Анализ на коронавирус COVID-19 ожидают еще 83 человека, отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала 360.

Семеро жителей Подмосковья от коронавирусной инфекции уже излечились. Ранее сообщалось, что результатов анализов ожидали 58 человек.

26 марта в России всего 840 человек, анализ у которых оказался положительным. Они проходят лечение. К сожалению, в Москве скончались двое пожилых. Еще один россиянин умер от коронавируса на Кубе.

На виртуальном саммите G20 президент России Владимир Путин предложил создать фонд помощи странам, пострадавшим от коронавируса. Это связано с тем, что пандемия коронавируса и вводимые для распространения коронавирусной инфекции карантинные мероприятия вредят экономике.