Антикризисный штаб и ситуационный центр поддержат бишкирских бизнесменов

Антикризисный штаб и ситуационный центр помогут башкирским бизнесменам. О мерах по поддержке экономики в создавшейся сложной ситуации рассказал на встрече с представителями крупных бизнес-ассоциаций первый вице-премьер Башкирии Андрей Назаров.

Сейчас в период распространения коронавируса важно поддерживать друг друга, а не наказывать, подчеркнул Назаров. Поэтому, например, будьте благосклонны потребителю. Не отключайте его, несмотря на возникшие проблемы с оплатой, передает слова первого вице-премьера агентство «Башинформ».

Обсуждались на совещании возможность налоговых льгот, отсрочек по коммунальным платежам, а также освобождения от платежей за аренду. Говорили собравшиеся о возможных способах помощи малому бизнесу в разных направлениях.

Как сообщил Андрей Назаров, глава Башкортостана поручил правительству республики разработать первоочередные меры господдержки реального сектора экономики. После сегодняшней встречи и властям, и бизнесу будет легче понять друг друга, пойти на встречу и оказать помощь. Государство обещает целый ряд серьезных послаблений: налоговых, арендных, коммунальных. Вместе с федеральными властями мы поможем бизнесу пережить все временные трудности, отметил первый вице-премьер Башкирии. Итоговый документ должен быть готов к 27 марта, сообщает ГТРК "Башкортостан".