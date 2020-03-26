  • USD
    77.7928
  • EUR
    84.1485
  • IMOEX
    2489.97
  • RTSI
    1017.03
  • DJA
    7343.15
  • NASDAQ
    7674.81
  • BRENT
    26.75
  • ГАЗПРОМ
    181.5
  • Газпрнефть
    297.7
  • Роснефть
    316.2
  • АЛРОСА
    60.46
  • Сбербанк
    188.07
26 марта 202019:41

Иран готовится к буму экспорта нефти

EPA

На фоне санкций Иран сосредоточил свое внимание на нефтяном секторе, точнее, на увеличении мощностей месторождений в Западном Каруне и на огромных месторождениях, которые он делит с Ираком. Эта стратегия позволяет получать доход даже в условиях низких цен на нефть, себестоимость добычи составляет $1-2 за баррель, так же как в Саудовской Аравии, и компенсировать любые потери в поставках, вызванные ценовой войной.

По словам высокопоставленного источника в нефтяном секторе, сотрудничающим с министерством нефти Ирана, Тегеран ожидает, что Саудовская Аравия в ближайшие недели будет стремиться к фантастическому уровню поставок ключевым потенциальным покупателям, особенно на Востоке. Эта точка зрения кажется вполне разумной, учитывая, что на прошлой неделе Saudi Aramco отклонила 3 заявки азиатских нефтеперерабатывающих компаний на поставки дополнительных объемов нефти в апреле. Разработка месторождений Западного Каруна подразумевает не только разведку и разработку крупнейших известных месторождений в богатом нефтью регионе — Северном и Южном Азадегане, Северном и Южном Яране и Ядаваране, но и менее значительные месторождений.

Разработка последнего сегмента нефтяных ресурсов необходима для достижения цели, заявленной министром нефти Ирана Биджаном Зангане: месторождения Западного Каруна должны приносить не менее 1 млн баррелей нефти в день, когда будет восстановлен доступ к инвестициям и технологиям. Сейчас регион производит треть от этого объема. Тем не менее, даже в этот момент увеличение на каждый баррель воспринимается как рост на 1%, когда расширяется объем добычи Западного Каруна, извлекаемые запасы увеличиваются на 670 млн баррелей. При средней цене Brent $30 за баррель, что дает дополнительные доходы Ирану в $20 млрд.

Месторождение Darquin в 45 километрах к северу от города Хоррамшахр и в 100 километрах к югу от богатого нефтью города Ахваз в провинции Хузестан при предполагаемом минимальном объеме в 5 млрд баррелей, из которых 1,3 млрд баррелей считаются извлекаемыми, было изначально разработано итальянской компанией ENI совместно с местным партнером Naftiran Intertrade. Добыча легкой нефти началась в 2005 году на Darquin-1. Разработка Darquain-2 стартовала в начале 2011 года.

Сейчас Иран готовит почву для заключительных переговоров с китайскими и российскими разработчиками, чтобы они заняли центральную роль в этой области, как только мировой нефтяной рынок придет в равновесие. До повторного введения санкций США в мае 2018 года контракт на разработку месторождения был одним из «стратегических» энергетических соглашений на $30 млрд, согласованных Ираном с Россией во время визита президента Владимира Путина в Тегеран в ноябре 2017 года. Предполагалось, что он привлечет государственных российских тяжеловесов Роснефть и Газпром, сообщает иранский источник.

«В переговорах наметится прогресс, когда будут полностью учтены последствия пандемии коронавируса, независимо от восстановления спроса в Китае, которое возможно во второй половине этого квартала. Кроме того, если ценовая война продлится, Иран не станет заключать долгосрочные сделки сразу после этого, поскольку средние ценовые ориентиры в контрактах будут низкими», — добавил он.

Тем не менее, при подготовке к новому контракту, который будет предложен любому иностранному разработчику Darquain, это будет не непопулярный контакт с обратным выкупом, а новая модель иранского нефтяного контракта (IPC).

Целью следующего этапа — разработки Darquian-3 — будет получение добычи до 200 тыс. баррелей в сутки за 15 лет после начала действия нового контракта. По оценкам министерства нефти, это потребует дополнительное финансирование на $1,5 млрд.

«До того, как общественность в Иране обратила внимание на то, что Китай намеревается захватить нефтегазовый сектор, министерство нефти и Китай договорились, что чтобы была возможность на льготных условиях отобрать долю Total в Южном Парсе Этап 11, Китай должен гарантировать, что добыча с месторождений Западного Каруна за 2 года вырастет до 500 тыс. баррелей в день. Может так получиться, что вернется ENI. Но, скорее всего, российские фирмы продолжат работать в качестве подрядчиков, чтобы избежать санкций США против Ирана. Таким образом, они окажутся в выгодном положении, что позволит им контролировать развитие, когда рынок нефти вернется к равновесию», — отметил иранский источник.

Третья фаза разработки Darquian будет включать в себя не только разработку более сложных участков Fahlyan, но и разработку резервуаров Ilam и Sarvak. Это становится понятно из результатов предыдущих исследований ENI. Закачка воды и газа будет проводиться по всему месторождению. Согласно иранским источникам, уже в стадии реализации 31 нефтяная скважина, 6 газовых скважин, объекты по переработке нефти, включая трубопроводы, перерабатывающие установки, газовые компрессоры, инфраструктура, включая резервуары для хранения нефти и дороги. Как отметил на прошлой неделе Джахангир Пурханг, главный исполнительный директор нефтегазодобывающей компании AOGPC, на основании этих достижений производительность Darquain выросла на 20 тыс. баррелей в день за последний год.

У Ирана и Ирака есть ряд крупных нефтяных месторождений, в которых содержится 14 млрд баррелей извлекаемой нефти. В течение длительного времени Иран играл с Ираном в догонялки из-за использования ресурсов этих площадок, учитывая предыдущий период долгосрочных санкций, особенно когда они были ужесточены в 2011/12 году. Однако теперь, когда Ирак находится в политическом и экономическом хаосе, не говоря уже о его непростых отношениях с США, Тегеран считает, что настало время проводить более агрессивное бурение.

Таким образом, при разработке месторождения Арванд будет использоваться не контракт с обратным выкупом, а модель IPC. Расположенное в провинции Хузестан, в 50 км к югу от Абадана, месторождение содержит около 1 млрд баррелей нефти, коэффициент извлечения составляет 15%. По оценкам министерства нефти, на его территории находится не менее 14 млрд кубометров газа и 55 млн баррелей газового конденсата. Обнаруженное в 2008 году, оно содержит легкую нефть. Из-за предполагаемой простоты добычи и относительного небольшого масштаба необходимы инвестиции всего в $135 млн, чтобы добиться стабильной ежедневной производительности около 20 тыс. баррелей в сутки. Хотя показатели могут быть увеличены за счет улучшенных методов добычи нефти.

«Министерство нефтяной промышленности считает это месторождение идеальным фактором, благодаря которому крупный иностранный игрок из Китая или России мог бы вернуться к контракту на разведку и разработку, который выгоден сам по себе, но который также позволит оценить реакцию США и иранского народа», — заключил источник в Иране.

Сейчас

18:23

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске

17:47

G20 приняла совместное заявление

17:32

Школы и детсады не будут работать в выходную неделю

17:16

Виртуальный саммит G20 завершился

16:16

Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в Facebook, Twitter и "ВКонтакте"

15:00

Стартовал первый в истории виртуальный саммит G20

14:30

РПЦ не собирается менять порядок богослужений

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин предложил G20 создать фонд помощи пострадавшим от коронавируса странам

Путин предложил G20 создать фонд помощи пострадавшим от коронавируса странам

1 час назад
Военные химики проводят антикоронавирусные учения на нескольких полигонах и аэродромах

Военные химики проводят антикоронавирусные учения на нескольких полигонах и аэродромах

1 час назад
Школы и детсады не будут работать в выходную неделю

Школы и детсады не будут работать в выходную неделю

2 часа назад
Взрыв в Магнитогорске: очевидцы на руках вынесли из дома бабушку и ребенка

Взрыв в Магнитогорске: очевидцы на руках вынесли из дома бабушку и ребенка

59 минут назад

Трансляции

20:30

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Расследование "Прямого эфира" в условиях антивирусных мер: а что на рынках?

Расследование "Прямого эфира" в условиях антивирусных мер: а что на рынках?

29 минут назад
Тепло в столице побило рекорд 1973 года

Тепло в столице побило рекорд 1973 года

4 часа назад
Борис Акунин признался, что "валяется" с коронавирусом

Борис Акунин признался, что "валяется" с коронавирусом

2 часа назад
Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

Где можно сделать анализы на коронавирус бесплатно

4 часа назад
Единым фронтом против коронавируса: G20 приняла совместное заявление

Единым фронтом против коронавируса: G20 приняла совместное заявление

2 часа назад
Антивирусные меры - расходы и доходы: "Вести.Ru" опросили экономистов

Антивирусные меры - расходы и доходы: "Вести.Ru" опросили экономистов

3 часа назад
Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

Сидим дома: главред "России 24" рассказал, как наладили удаленную работу

4 часа назад
Фейк спрятали под "Ермолкой"

Фейк спрятали под "Ермолкой"

2 часа назад
Аналитики Big Data: в ходе ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

Аналитики Big Data: в ходе ажиотажа россияне запаслись продуктами на четыре месяца

8 часов назад
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса

6 часов назад
Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

Выбор редакции: страшная сказка о "Кровавой барыне"

9 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

"Ну-ка, все вместе!": финальный грандиозный праздник музыки - сюрпризы, споры и потрясения

25.03.2020 17:30
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

25.03.2020 16:05
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

24.03.2020 17:55
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Находящийся на удаленке Владимир Соловьев станцевал в прямом эфире

Находящийся на удаленке Владимир Соловьев станцевал в прямом эфире

1 час назад
"Росатом" ввел особый режим на российских АЭС

"Росатом" ввел особый режим на российских АЭС

2 часа назад
Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера

Huawei представила смартфон с фотосенсором рекордного размера

2 часа назад
220-килограммовая женщина смогла родить здорового ребенка

220-килограммовая женщина смогла родить здорового ребенка

2 часа назад
Заволокло паром: мощный прорыв трубы с кипятком в Петербурге сняли на видео

Заволокло паром: мощный прорыв трубы с кипятком в Петербурге сняли на видео

2 часа назад
Петербург пошел дальше: северная столица запретила еще и ходить в церковь

Петербург пошел дальше: северная столица запретила еще и ходить в церковь

3 часа назад
Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в Facebook, Twitter и "ВКонтакте"

Генпрокуратура обнаружила новые фейки о коронавирусе в Facebook, Twitter и "ВКонтакте"

3 часа назад
Туристы отказываются от поездок по России

Туристы отказываются от поездок по России

3 часа назад
Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

Международные резервы России сократились за неделю сразу на $29,8 миллиарда

3 часа назад
Их было трое: Качан вспоминает о дружбе с Задорновым и Филатовым

Их было трое: Качан вспоминает о дружбе с Задорновым и Филатовым

3 часа назад
С ножом и газовым баллоном: подросток ограбил цветочную лавку и попал на видео

С ножом и газовым баллоном: подросток ограбил цветочную лавку и попал на видео

3 часа назад
Мужчина нарушил карантин и был съеден крокодилом

Мужчина нарушил карантин и был съеден крокодилом

4 часа назад
В Шереметьеве потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

В Шереметьеве потеряли золотые слитки на 58 миллионов рублей

4 часа назад
Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

Россиян предупредили о росте ипотечных ставок

4 часа назад
Не успевают хоронить и кремировать: врач-реаниматолог о ситуации в Италии

Не успевают хоронить и кремировать: врач-реаниматолог о ситуации в Италии

4 часа назад
Уже потеряли 13 миллиардов: концертные площадки просят Путина помочь

Уже потеряли 13 миллиардов: концертные площадки просят Путина помочь

5 часов назад
Винокур объяснил, почему Лещенко лежит в реанимации

Винокур объяснил, почему Лещенко лежит в реанимации

5 часов назад
Три чёрные дыры могут нарушить обратимость времени

Три чёрные дыры могут нарушить обратимость времени

5 часов назад
Основатель Alibaba Джек Ма передал России партию масок и тестов на коронавирус

Основатель Alibaba Джек Ма передал России партию масок и тестов на коронавирус

5 часов назад
ФСБ задержала бывшего боевика, причастного к гибели псковских десантников

ФСБ задержала бывшего боевика, причастного к гибели псковских десантников

5 часов назад
Путин: нынешние испытания говорят о востребованности социальных поправок в Конституцию

Путин: нынешние испытания говорят о востребованности социальных поправок в Конституцию

5 часов назад
10 дней &#8211; 10 брендов: какие автомобили подорожали в России

10 дней – 10 брендов: какие автомобили подорожали в России

5 часов назад
Древний гриб, обнаруженный в Арктике, может стать новым лекарством от рака

Древний гриб, обнаруженный в Арктике, может стать новым лекарством от рака

5 часов назад
9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

9 событий из мультфильмов, которые были бы разрушены карантином

6 часов назад
Психолог рассказал, как не поддаться панике во время пандемии коронавируса

Психолог рассказал, как не поддаться панике во время пандемии коронавируса

6 часов назад
"Баланс справедливости": какие вклады попадут под 13%-й налог

"Баланс справедливости": какие вклады попадут под 13%-й налог

6 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку