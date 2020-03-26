Иран готовится к буму экспорта нефти

На фоне санкций Иран сосредоточил свое внимание на нефтяном секторе, точнее, на увеличении мощностей месторождений в Западном Каруне и на огромных месторождениях, которые он делит с Ираком. Эта стратегия позволяет получать доход даже в условиях низких цен на нефть, себестоимость добычи составляет $1-2 за баррель, так же как в Саудовской Аравии, и компенсировать любые потери в поставках, вызванные ценовой войной.

По словам высокопоставленного источника в нефтяном секторе, сотрудничающим с министерством нефти Ирана, Тегеран ожидает, что Саудовская Аравия в ближайшие недели будет стремиться к фантастическому уровню поставок ключевым потенциальным покупателям, особенно на Востоке. Эта точка зрения кажется вполне разумной, учитывая, что на прошлой неделе Saudi Aramco отклонила 3 заявки азиатских нефтеперерабатывающих компаний на поставки дополнительных объемов нефти в апреле. Разработка месторождений Западного Каруна подразумевает не только разведку и разработку крупнейших известных месторождений в богатом нефтью регионе — Северном и Южном Азадегане, Северном и Южном Яране и Ядаваране, но и менее значительные месторождений.

Разработка последнего сегмента нефтяных ресурсов необходима для достижения цели, заявленной министром нефти Ирана Биджаном Зангане: месторождения Западного Каруна должны приносить не менее 1 млн баррелей нефти в день, когда будет восстановлен доступ к инвестициям и технологиям. Сейчас регион производит треть от этого объема. Тем не менее, даже в этот момент увеличение на каждый баррель воспринимается как рост на 1%, когда расширяется объем добычи Западного Каруна, извлекаемые запасы увеличиваются на 670 млн баррелей. При средней цене Brent $30 за баррель, что дает дополнительные доходы Ирану в $20 млрд.

Месторождение Darquin в 45 километрах к северу от города Хоррамшахр и в 100 километрах к югу от богатого нефтью города Ахваз в провинции Хузестан при предполагаемом минимальном объеме в 5 млрд баррелей, из которых 1,3 млрд баррелей считаются извлекаемыми, было изначально разработано итальянской компанией ENI совместно с местным партнером Naftiran Intertrade. Добыча легкой нефти началась в 2005 году на Darquin-1. Разработка Darquain-2 стартовала в начале 2011 года.

Сейчас Иран готовит почву для заключительных переговоров с китайскими и российскими разработчиками, чтобы они заняли центральную роль в этой области, как только мировой нефтяной рынок придет в равновесие. До повторного введения санкций США в мае 2018 года контракт на разработку месторождения был одним из «стратегических» энергетических соглашений на $30 млрд, согласованных Ираном с Россией во время визита президента Владимира Путина в Тегеран в ноябре 2017 года. Предполагалось, что он привлечет государственных российских тяжеловесов Роснефть и Газпром, сообщает иранский источник.

«В переговорах наметится прогресс, когда будут полностью учтены последствия пандемии коронавируса, независимо от восстановления спроса в Китае, которое возможно во второй половине этого квартала. Кроме того, если ценовая война продлится, Иран не станет заключать долгосрочные сделки сразу после этого, поскольку средние ценовые ориентиры в контрактах будут низкими», — добавил он.

Тем не менее, при подготовке к новому контракту, который будет предложен любому иностранному разработчику Darquain, это будет не непопулярный контакт с обратным выкупом, а новая модель иранского нефтяного контракта (IPC).

Целью следующего этапа — разработки Darquian-3 — будет получение добычи до 200 тыс. баррелей в сутки за 15 лет после начала действия нового контракта. По оценкам министерства нефти, это потребует дополнительное финансирование на $1,5 млрд.

«До того, как общественность в Иране обратила внимание на то, что Китай намеревается захватить нефтегазовый сектор, министерство нефти и Китай договорились, что чтобы была возможность на льготных условиях отобрать долю Total в Южном Парсе Этап 11, Китай должен гарантировать, что добыча с месторождений Западного Каруна за 2 года вырастет до 500 тыс. баррелей в день. Может так получиться, что вернется ENI. Но, скорее всего, российские фирмы продолжат работать в качестве подрядчиков, чтобы избежать санкций США против Ирана. Таким образом, они окажутся в выгодном положении, что позволит им контролировать развитие, когда рынок нефти вернется к равновесию», — отметил иранский источник.

Третья фаза разработки Darquian будет включать в себя не только разработку более сложных участков Fahlyan, но и разработку резервуаров Ilam и Sarvak. Это становится понятно из результатов предыдущих исследований ENI. Закачка воды и газа будет проводиться по всему месторождению. Согласно иранским источникам, уже в стадии реализации 31 нефтяная скважина, 6 газовых скважин, объекты по переработке нефти, включая трубопроводы, перерабатывающие установки, газовые компрессоры, инфраструктура, включая резервуары для хранения нефти и дороги. Как отметил на прошлой неделе Джахангир Пурханг, главный исполнительный директор нефтегазодобывающей компании AOGPC, на основании этих достижений производительность Darquain выросла на 20 тыс. баррелей в день за последний год.

У Ирана и Ирака есть ряд крупных нефтяных месторождений, в которых содержится 14 млрд баррелей извлекаемой нефти. В течение длительного времени Иран играл с Ираном в догонялки из-за использования ресурсов этих площадок, учитывая предыдущий период долгосрочных санкций, особенно когда они были ужесточены в 2011/12 году. Однако теперь, когда Ирак находится в политическом и экономическом хаосе, не говоря уже о его непростых отношениях с США, Тегеран считает, что настало время проводить более агрессивное бурение.

Таким образом, при разработке месторождения Арванд будет использоваться не контракт с обратным выкупом, а модель IPC. Расположенное в провинции Хузестан, в 50 км к югу от Абадана, месторождение содержит около 1 млрд баррелей нефти, коэффициент извлечения составляет 15%. По оценкам министерства нефти, на его территории находится не менее 14 млрд кубометров газа и 55 млн баррелей газового конденсата. Обнаруженное в 2008 году, оно содержит легкую нефть. Из-за предполагаемой простоты добычи и относительного небольшого масштаба необходимы инвестиции всего в $135 млн, чтобы добиться стабильной ежедневной производительности около 20 тыс. баррелей в сутки. Хотя показатели могут быть увеличены за счет улучшенных методов добычи нефти.

«Министерство нефтяной промышленности считает это месторождение идеальным фактором, благодаря которому крупный иностранный игрок из Китая или России мог бы вернуться к контракту на разведку и разработку, который выгоден сам по себе, но который также позволит оценить реакцию США и иранского народа», — заключил источник в Иране.