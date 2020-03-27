В России приостановлены бронирование мест в санаториях и работа общепита

Согласно распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина в стране с 28 марта по 1 июня приостанавливается длительность объектов массового туризма и горнолыжных трасс. Это касается курортов местного, регионального и федерального значения. До 1 июня приостанавливается бронирование мест в санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях, в курортных гостиницах.

До 5 апреля приостановлена деятельность общепита, передает РИА Новости. Это не касается дистанционной торговли.

Для тех, кто уже находится в санаториях, будут обеспечены санитарно-эпидемиологические мероприятия. Кроме того, жители санаториев и пансионатов получат условия для самоизоляции.

Премьер-министр поручил органам исполнительной власти субъектов порекомендовать россиянам ограничить поездки, включая те, что предпринимаются в целях туризма и отдыха. Меры предпринимаются в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19.