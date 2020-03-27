Мединский: строительство мемориала Советскому солдату подо Ржевом идет с опережением

Строительство Ржевского мемориала Советскому солдату идет с опережением графика. Об этом сообщил сегодня помощник Владимира Путина и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский во время посещения стройплощадки.

Там же прошло рабочее совещание по церемонии открытия, сообщает телеканал "Россия 24". Мемориал – дань памяти всем воинам кровопролитных сражений подо Ржевом в 1942-1943 годах.

По словам Мединского, в результате проекта появятся новые рабочие места для жителей города.