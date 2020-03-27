Решение о продлении выходных будет принято в конце следующей недели

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова дала интервью в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она напомнила, что следующая неделя будет нерабочей.

Это делается для того, чтобы у людей появилась возможность побыть дома, уменьшить социальные контакты и снизить риск распространения кононавируса COVID-19.

Многие предпочли бы провести эти нерабочие дни как каникулы или отпуск – сходить с друзьями в ресторан, погулять с детьми в парке или заняться шопингом. Чтобы исключить этот соблазн, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о закрытии тысяч учреждений, организаций и общественных мест, кроме продуктовых магазинов и аптек, чтобы люди могли остаться дома или выехать на дачу, провести это время со своей семьей, а также минимизировать социальные контакты.

К сожалению, люди не очень видят и не понимают ситуацию с коронавирусом. Сейчас идет сражение за здоровье и жизни людей. Принимаемые меры не очень приятные, но необходимые. Поэтому пока нельзя с уверенностью сказать, что через неделю все вернется к обычной жизни.

"На сегодняшний день все решения принимаются, исходя из того, как будет развиваться ситуация. Пока решение о нерабочей неделе принято только на одну неделю. В конце следующей недели будут приняты меры, адекватные той ситуации, которая будет на тот момент", — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.