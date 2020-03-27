Производство автомобилей в Великобритании упадет до минимума со времен финансового кризиса

Производство автомобилей в Великобритании в этом году, как ожидается, упадет до самого низкого уровня со времен мирового финансового кризиса в связи с пандемией коронавируса, сообщило британское "Общество производителей и продавцов автомобилей" (SMMT).

Выпуск пассажирских автомобилей, согласно прогнозам, упадет на 18% до 1,1 миллиона в 2020 году по сравнению с 1,3 миллиона в прошлом году. Это будет самый низкий показатель с 2009 года, когда в Великобритании было произведено 999,46 тысячи автомобилей.

Aston Martin, Lotus и McLaren во вторник объявили о приостановке производства на своих заводах, поскольку в Великобритании ввели строгий карантин из-за COVID-19. Сейчас все крупные заводы по производству автомобилей в Европе закрыты, поскольку власти пытаются сдержать распространение вируса.

В SMMT предупредили, что производство может сократиться значительно больше, чем на 200 тысяч автомобилей, если закрытие заводов будет продолжаться дольше нескольких недель.

Между тем, сохраняется значительная неопределенность в отношении Brexit, поскольку правительство Великобритании не намерено продлевать переговорный период, в который страна вступила после выхода из Евросоюза 31 января.