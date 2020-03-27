Россияне скупают бытовую электронику и лекарства

Ослабление рубля привело к резкому росту спроса на импортные товары в России, а угроза распространения коронавируса заставила россиян увеличить покупки лекарств. Вырос спрос на спортинвентарь, особенно на биты, скупаются и патроны.

Средний чек покупки в магазинах бытовой техники и электроники по всей стране за неделю с 16–22 марта вырос на 40% до 7,2 тысячи рублей в годовом сравнении. Россияне скупают телевизоры, ноутбуки, смартфоны и игровые приставки. Общие продажи в денежном выражении по стране выросли на 45%, согласно данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД", получающего информацию от 1 миллиона онлайн-касс по всей стране.

В Москве средний чек в магазинах бытовой техники и электроники вырос в 1,7 раза до 13,4 тысячи рублей, а объем продаж вырос на 56%.

Спрос на бытовую технику и электронику начал расти с 9 по 15 марта, цитируют "Известия" отчет о фискальных данных. По стране средний чек вырос на 36% до 7 тысячи руб. в годовом сравнении. В Москве и области средний чек вырос в это время в 1,6 раза до 13,3 тысячи рублей, а объем продаж подскочил на 34%.

Продажи лекарств в это время росли темпом до 40% и выше.

В период с 9 по 15 марта в разгар информационной подготовки населения к объявленной пандемии коронавируса продажи резко выросли во всех сегментах аптечной розницы, подсчитала аналитическая компания DSM Group.

Скупались и импортные, и российские лекарства.

Объемы продаж выросли на 24,4% в упаковках и на 25,1% в рублях. Росли даже продажи "БАД" — в упаковках на 23,0%, а в рублях на 26,6%. Аптечные продажи косметики выросли на 14,7% в упаковках и на 1,6% в рублях. Продажи парафармацевтики выросли на 18,4% в упаковках и на 15,7% в рублях.

Ранее сообщалось о резком росте продаж бейсбольных бит и патронов.

Продажи патронов в России выросли с 9 по 22 марта в 2,3 раза, а бейсбольных бит — на треть, согласно данным оператора фискальных данных "Платформа ОФД".