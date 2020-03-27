Главврач Коммунарки: у Лещенко коронавирус, состояние стабильное

Результаты обследования подтвердили, что причиной пневмонии у Льва Лещенко является коронавирусная инфекция. Об этом сообщил главврач Коммунарской больницы Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По словам медика, в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим было принято решение продолжить его лечение в отделения реанимации.

"На сегодняшний день, Лев Валерьянович не нуждается в дополнительном кислороде, его состояние оценивается как стабильное", — отметил Проценко, добавив, что дальнейшее лечение артист будет проходить в госпитальном отделении.

Ранее ряд СМИ сообщали о тяжелом состоянии певца. Друг артиста — юморист Владимир Винокур заявил РИА Новости накануне, что Лещенко и его жены диагностировано двустороннее воспаление легких.