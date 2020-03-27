ФАС исключила дефицит и накажет за спекуляции с гречкой

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнаружила картельный сговор на рынке гречки, но объявила о стабильности на рынке продовольствия – дефицита не будет, заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

ФАС начинает расследование и после доказательства факта сговора его участникам может грозить уголовная ответственность.

На прошлой неделе в магазинах пропала гречка, затем россияне начали скупать другие крупы и макароны, муку, подсолнечное масло, консервы. Власти остановили экспорт круп, через несколько дней ажиотаж прекратился.

ФАС заверило в стабильности запасов и поставок продовольствия в торговые сети.

Эти запасы на складах и товарные потоки "мы видим ежедневно, достаточны, чтобы сдержать тот повышенный спрос, который, как мы ожидаем, сложится на следующей неделе, когда объявлена неделей выходных", — заявил глава ФАС Игорь Артемьев на брифинге в Москве в пятницу (цитата "Интерфакса").

Поэтому в ФАС не ожидают дефицита продовольствия "ни в ближайшую неделю, ни в ближайший месяц — или сколько нам там предстоит бороться с этой новой коронавирусной инфекцией", — отметил Артемьев.

Он отметил, что пик спроса пришелся на предыдущую неделю, продажи в магазинах выросли – "на десятки процентов — на 50-60-70% в отдельных регионах". При этом скорость доставки товаров выросла адекватно — в 7 и более раза.

Ранее президент РФ Владимир Путин посоветовал россиянам не покупать продукты впрок, потому что поставки в магазины надежные и стабильные. Дефицита товаров не будет.

Российский лидер во время посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом вместе с премьер-министром России Михаилом Мишустиным обсуждали эту ситуацию.

В центре есть и системы мониторинга запасов продуктов и цен в магазинах в разных регионах страны.

Система включает онлайн-видеонаблюдение в магазинах, на складах. Контроль за ценами ведется по поступающим данным чеков из магазинов.

"Сейчас люди закупают много продуктов. На самом деле, никаких проблем нет, — отметил Мишустин. — У нас очень стабильная ситуация с поставками".

Власти контролируют ситуацию в розничных сетях. "Средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчеты", — отметил Мишустин.

Центр создан для сбора и анализа информации по развитию ситуации с коронавирусом, для координации федеральных и региональных органов власти в борьбе с вирусом. Центр анализирует все сообщения в социальных сетях, собирается официальная информация о распространении коронавируса в мире.

Ранее власти упростили таможенное оформление для поставок продуктов и товаров первой необходимости, торговым сетям предоставляются льготные кредиты в случае необходимости пополнения оборотных средств.

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) усилить контроль за ценами на продовольствие.