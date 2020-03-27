Мишустин обратился к россиянам

В ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратился к гражданам страны с просьбой отнестись ответственно к ограничительным мерам, принятым в России из-за распространения коронавируса, передает телеканал "Россия 24".

Мишустин подчеркнул, что заражение обычно происходит в людных местах. Он отметил, что без превентивных мер, в том числе самоизоляции, побороть коронавирус невозможно.

Глава правительства потребовал ввести жесткие меры по ограничению работы кафе и ресторанов, магазинов, развлекательных заведений на все регионы РФ в период с 28 марта по 3 апреля.

Кроме того, с 28 марта по 1 июня временно приостанавливают свою работу курорты и санатории, весь общепит и детские лагеря.