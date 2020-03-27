Власти Москвы освободили ряд организаций от оплаты аренды городской недвижимости

Власти Москвы освободили от оплаты аренды городской недвижимости и земельных участков организации культуры, спорта, выставочной, развлекательной, просветительской, образовательной деятельности, досуга и социально-воспитательной работы.

Многие столичные образовательные учреждения, а также организации, которые проводят культурные, досуговые, выставочные и спортивные мероприятия, оказались в сложном положении из-за пандемии коронавируса, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, сообщает "Интерфакс".

Власти Москвы ежедневно получают от предпринимателей просьбы рассмотреть возможность отмены арендной платы.

В связи с этим принято решение приостановить начисление платы до возобновления нормальной работы организаций и восстановления их платежеспособности, подчеркнул Гаман.

Для получения отсрочки предпринимателям необходимо обратиться в департамент городского имущества Москвы и предоставить пакет документов.

Речь идет о документах, которые подтверждают, что арендатор соблюдает указанные в договоре аренды цели предоставления объекта недвижимости, а также о приказе на приостановление деятельности и документах об оказании соответствующих услуг.