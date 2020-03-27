Внук Инны Макаровой не сможет быть на ее похоронах из-за строгого карантина

Легенду советского кинематографа – актрису Инну Макарову, любимую зрителями по фильмам "Молодая гвардия", Девчата", "Высота", "Женитьбы Бальзаминова" и десяткам других, проводят в последний путь в субботу, 28 марта.



Прощание с народной артисткой СССР, скончавшейся 25 марта на 94-м году жизни, будет проходить с 11 часов в ритуальном зале при Центральной клинической больнице, где в последнее время находилась Инна Макарова.

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, сообщает Союза кинематографистов.

Правда, пока трудно сказать, как будет организована церемония прощания в условиях, когда из-за угрозы распространения коронавируса в столице принят ряд мер – в частности, под запретом любые массовые мероприятия, людям старше 65 лет рекомендовано без крайней необходимости выходить на улицу, а вернувшимся из стран, где бушует эпидемия, должны находиться на строгом двухнедельном карантине.

В этой ситуации 69-летняя дочь актрисы от брака с режиссером Сергеем Бондарчуком Наталья Бондарчук в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" тревожилась, сможет ли она присутствовать на похоронах мамы, но выразила надежду, что для нее сделают исключение, и она сможет проводить своего самого близкого человека в последний путь.

А вот внук Инны Макаровой (сын Натальи Бонгдарчук и Николая Бурляева) Иван Бурляев прийти на прощание с бабушкой не сможет.

Он сейчас находится на строгом карантине, поскольку недавно приехал из Испании, где очень неблагополучная ситуация с коронавирусом. Несмотря на то, что Иван чувствует себя нормально, он вынужден находиться дома.

Его карантин заканчивается только 31 марта, но из-за него похороны актрисы решили не откладывать, пишет "МК". Иван рассказал, что пытался получить возможность пройти тест и получить подтверждение, что он не опасен, или разрешение присутствовать на церемонии прощания в маске и перчатках, но ему этого не удалось.

"Сейчас мы находимся в беспрецедентной ситуации, и такого права я по итогу не имею", — признал внук Инны Макаровой.