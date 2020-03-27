Экипажам судов из-за границы запретили сходить на берег в Мурманске и Кандалакше

В связи с пандемией коронавируса ограничительные меры вводятся в транспортной сфере, в том числе в российских портах. Согласно распоряжению правительства региона, в портах Мурманска и Кандалакши запретили сходить на берег экипажам прибывших из-за границы судов, передает ГТРК "Мурман".

"Экипажам всех прибывших из-за рубежа судов запретить сход на берег в портах Мурманска и Кандалакши с учетом постановления Главного санитарного врача Мурманской области. За нарушение запрета виновные будут привлечены к ответственности согласно установленному законодательству", — говорится в постановлении.