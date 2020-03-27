Nvidia и Яндекс помогут компаниям быстрее внедрить искусственный интеллект

Платформа "Яндекс.Облако" совместно с американским производителем графических процессоров Nvidia открывают для российских компаний библиотеку приложений для работы с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением, говорится в заявлении компаний.

Библиотека под названием NVIDIA GPU Cloud (NGC) содержит более 80 приложений для работы с искусственным интеллектом, машинным обучением, нейронными сетями и высокопроизводительными вычислениями (HPC). Доступ к библиотеке бесплатный. Все приложения оптимизированы для максимальной производительности при работе с графическими процессорами NVIDIA.

Решение обещает повысить эффективность облачных вычислений на графических процессорах (GPU) и обеспечить значительный рост производительности работы разработчиков моделей машинного обучения, что позволит сэкономить до 30% при разработке ИИ-решений и сократить время их внедрения от недель до часов. Сами графические процессоры NVIDIA TESLA V100 доступны пользователям "Яндекс.Облака" с конца прошлого года.

Инвестиции Яндекса в развитие GPU-инфраструктуры уже составили более 5 млн долларов. Как сообщает компания, в течение 3 лет планируется инвестировать еще не менее 40 млн долларов, чтобы чтобы сделать ИИ простым и демократичным инструментом для массового применения во всех отраслях. При этом, если компания увидит, что спрос будет расти еще динамичнее, то инвестиции будут увеличены.

Российские компании могут применять облачные приложения для решения прикладных бизнес-задач: построения рекомендательных систем, оптимизированного управления запасами, оптического контроля на производстве, организации дорожного движения в умных городах, разработки различных приложений и систем на основе компьютерного зрения.

Библиотека приложений для работы с ИИ и машинным обучением может стать подспорьем для создания новых продуктов и сервисов в различных актуальных сферах, в числе которых самоуправляемые автомобили, генный анализ и медицинские исследования, дополненная и виртуальная реальности. Например, среди приложений есть программное обеспечение Parabricks, которое применяется исследователями Covid-19. ПО Parabricks для геномного анализа основано на популярном наборе инструментов Genome Analysis и производит вычисления на видеокартах, ускоряя анализ данных до 50 раз. NVIDIA бесплатно предоставляет 90-дневную лицензию на Parabricks всем исследователям нового коронавируса.

Инвестиции на российском рынке искусственного интеллекта могут увеличиться вдвое к 2023 году, согласно исследованию, проведенному IDC. Большинство опрошенных (70%) компаний из различных секторов экономики готовы приступить к внедрению решений на базе искусственного интеллекта в течение двух лет, более 80% участников исследования планируют снизить затраты и увеличить производительность в бизнес-процессах за счет когнитивных технологий и ИИ-систем.