ММА. Йоанна Енджейчик показала последствия своих травм

Польская экс-чемпионка американской лиги смешанных единоборств UFC Йоанна Енджейчик поделилась с подписчиками социальной сети Instagram о своем состоянии после весьма серьезных травм, поученных ею на турнире UFC 248 в бою против китаянки Вэйли Чжан. Тогда соперница превратила лицо польки в одну сплошную гематому.

"Послевоенные раны все еще заживают, но сегодня камуфляж в одежде подходит и на мое лицо, написала Енджейчик. – Мой терапевт говорит, что на мне все заживет, как на собаке. Это звучит не очень весело, но определенно имеет положительное значение. Вчера пришлось пройти осмотр, чтобы убедиться, что синяки правильно рассасываются".

Енджейчик 8 марта этого года провела против Чжан чемпионский матч и проиграла раздельным решением судей. Обе спортсменки выбросили более 700 ударов и Йоанне досталось гораздо больше, чем ее сопернице. Тем не менее, в госпиталь после боя попали и та, и другая. У польки даже через 3 недели после поединка видны последствия травм.