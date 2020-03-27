Чемпионат мира по легкой атлетике могут перенести с 2021 на 2022 год

Чемпионат мира по легкой атлетике, который должен был состояться в 2021 году, может быть перенесен. Как сообщил глава World Athletics Себастьян Коу, мировое первенство, вероятно, пройдет летом 2022 года.

По словам президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которого цитирует ТАСС, из-за переноса летних Олимпийских игр в Токио, связанного с пандемией коронавируса, международный календарь соревнований подвергнется существенным изменениям.

Напомним, что чемпионат мира по легкой атлетике 2021 года должен был стартовать 6 августа в американском Юджине.