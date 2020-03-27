Песков разъяснил особенности следующей недели

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал разъяснения по поводу следующей нерабочей недели — она не является выходной. Дистанционная работа продолжается. "Мы исходим из того, что те, кто работал до сих пор на "удаленке", будут продолжать работать, как и работали, на следующей неделе", — сказал Песков.

"Например, предприятия оборонной промышленности, имеющие непрерывный цикл работы — будут работать. Дистанционное обучение в школах и вузах, дистанционная работа — они не запрещаются на следующей неделе, а приветствуются", — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля пояснил, что главная цель выходной недели с 28 марта по 3 апреля — минимизировать контакты между людьми, а те, кто перешел на удаленный режим работы, должны продолжать работать.

При этом он отметил, что говорить о продлении нерабочих дней стране в связи с коронавирусом пока преждевременно, передает телеканал "Россия 24".

Как сообщалось, в своем обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат за работниками​​​. Он пояснил, что длинные выходные помогут снизить распространение COVID-19.

По состоянию на 27 марта в России зарегистрировано 1036 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 58 регионах.