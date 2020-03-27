УДО Реймера отменено

Условно-досрочного освобождения осужденного за аферу с электронными браслетами экс-главы ФСИН Александра Реймера не будет. Калининградский областной суд удовлетворил апелляцию прокуратуры на УДО.

Ходатайство на УДО со второго раза удовлетворил Центральный райсуд Калининграда, напоминает РИА Новости. Но прокурор это решение суда обжаловал.

Реймер вместе со своими подельниками в течении двух лет, начиная с 2010 года похитили более 2 миллиардов 200 миллионов рублей. Эти средства были выделены из бюджета для закупок электронных браслетов. Из-за мошенничества чиновников каждый браслет, стоимостью 19 тысяч рублей на рынке, обходился государству в сумму от 108 до 128 тысяч.

Бывший глава службы исполнения наказаний Александр Реймер и его сообщники были задержаны в марте 2015 года. А в июне 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего руководителя ФСИН к восьми годам колонии общего режима. Его также обязали выплатить штраф в 800 тысяч рублей. Мосгорсуд позже утвердил срок заключения для Реймера, но убрал штрафы ему и другим подсудимым, получившим меньшие сроки.

ФСИН отсудила у Реймера и других фигурантов уголовного дела сумму нанесенного ущерба в 2,2 миллиарда рублей. Суд арестовал ряд активов Александра Реймера. Первое ходатайство об УДО Реймер подавал в мае 2019 года.