Палки, приседания, отжимания: как полиция защищает карантин в Индии

Индия, в которой проживает до 1,3 миллиарда человек, ушла в полный карантин 25 марта. Однако, как это нередко бывает, некоторые обитатели страны не воспринимают объявленные правительством ограничения всерьез, и полиция идет на самые жесткие меры.

В глобальной Сети появляются видеоролики, на которых запечатлено, как местные полицейские втолковывают гражданам тонкости самоизоляции с применением подручных спецсредств. Assosiated Press, на которое ссылается Carscoops, утверждает, что такие случаи зафиксированы как в крупных городах наподобие Мумбаи и Нью-Дели, так и в относительно провинциальном штате Керала.

По мнению издания, полицейские используют дубинки против непричастных, по сути, ни к каким нарушениям прохожих: в видео хорошо заметно, что пострадавшим индийцам не дают даже слезть с мопедов. Помимо дубинок, сотрудники правоохранительных органов применяют и другие методы "воспитания", заставляя граждан наклоняться или отжиматься.

Как и в большинстве других стран, в Индии жителям разрешено покидать свои дома ради пополнения запасов продуктов или по другим безотлагательным причинам.

Премьер-министр страны Шри Нарендра Моди, информируя о карантине, заявил, что страна сейчас находится в таком положении, когда только совместные дальнейшие действия могут определить ее судьбу и минимизировать последствия. "Непродуманные действия могут поставить вас, ваших детей, ваших родителей, вашу семью, ваших друзей, всю страну в опасное положение", — подчеркнул премьер-министр.