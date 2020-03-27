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27 марта 202017:30

Баскетбольный клуб УГМК признан чемпионом России среди женских команд

basket.ugmk.com

В пятницу, 27 марта, состоялось заседание Исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ), на котором было принято решение досрочно завершить чемпионаты премьер-лиги и женской Суперлиги 2 из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19.

Как сообщает пресс-служба РФБ, команды решили классифицировать по итогам регулярного чемпионата. Таким образом, чемпионом России сезона-2019/20 среди женщин признан клуб УГМК, для которого этот титул стал рекордным – двенадцатым подряд. Второе место заняло курское "Динамо", третье – "Надежда".

Во втором дивизионе женской Суперлиги, где уже состоялись серии 1/4 и 1/2 финала, участники расположились по результатам игр плей-офф. Финалисты же заняли места согласно результатам регулярного чемпионата. В итоге чемпионом Суперлиги 2 стала "Самара".

Ранее стало известно, что Единая лига ВТБ  объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса в России. При этом чемпион Лиги не был определен, так как не  был соблюден спортивный принцип.

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 199 стран и территорий. Заболевших при этом уже порядка 550 тысяч человек, из которых 24 тысячи скончались.

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