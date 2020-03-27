Renault сертифицировала для России обновленный Kaptur (но кое-чего лишила)

О некоторых деталях обновления кроссовера для российского рынка компания уже рассказывала, а сейчас они оказались подкреплены Одобрением типа транспортного средства. При этом, как выяснилось, Kaptur лишили автоматической коробки, но двухпедальную версию все же сохранили.

Согласно опубликованному Росстандартом ОТТС, Renault Kaptur получит уже известный в России 1,33-литровый турбомотор с отдачей в 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Он устанавливается на кросс-купе Renault Arkana и, как и на "Аркане", на Renault Kaptur будет работать в паре с вариатором.

В документе прописаны две модификации "Каптюра" с этим мотором - с системой полного привода и приводом только на переднюю ось, что вполне ожидаемо. Неожиданный момент состоит в том, что в ОТТС на Kaptur содержится требование "кормить" мотор только 95-м бензином, тогда как на "Аркане" допустим и 92-й.

Судя по всему, со временем 1,33-литровый турбомотор заменит собой предлагаемый сейчас для кроссовера старший атмосферник, развивающий 143 л.с. и 195 Нм. А вот младший, 1,6-литровый в гамме сохранится, хоть и переживет некоторые доработки по части системы зажигания. Отдача его будет прежней (114 л.с. и 156 Нм), механическую коробку для этого двигателя в Renault тоже отменять не собираются, но привычный гидротрансформаторный автомат заменят на вышеупомянутый вариатор. Версий с полным приводом 114-сильному "Каптюру" пока не полагается.

Ранее сообщалось, что обновленный Kaptur получит те же доработки шасси на платформе B0, которые реализованы на "Аркане". Таким образом, кроссовер перестанет быть техническим близнецом "Дастера" и после выхода на рынок очевидным образом подорожает. Сейчас за Renault Kaptur 2020 года выпуска просят как минимум 980 000 рублей.