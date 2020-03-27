Александр Дрозденко: в Ленобласти сохраняются пенсионные льготы на проезд

Ввведение новых мер для борьбы с распространением коронавирусной инфекции требует от жителей Санкт-Петербурга и Ленобласти очень ответственного и серьезного отношения. С заявлением к гражданам обратились Александр Беглов и Александр Дрозденко, передает ГТРК "Санкт-Петербург".

Как известно, целый ряд ограничений и изменений вводится в регионе с 28 марта по 5 апреля. Городской Комитет по транспорту уже приостановил работу более ста коммерческих маршрутов. Прекращен льготный проезд для учащихся и пенсионеров. Отменены массовые развлекательные мероприятия. С 29 марта открытыми в городе останутся работать только продовольственные магазины и аптеки, АЗС, сервисы доставки еды и продуктов. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, следующую неделю нужно посвятить семье.

Что касается Ленобласти, здесь есть свои особенности. Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, школы, фитнес-клубы, турбазы, рестораны и клубы тоже закрываются. Работают магазины, медицинские учреждения. Многие петербуржцы предпочли самоизолироваться на даче. Общественный транспорт в Ленобласти переходит на режим "выходного дня". Все пенсионные льготы сохраняются. Как пояснил Александр Дрозденко, в области расстояния между объектами больше, чем в городе. Не всегда у пожилого челоека есть возможность дойти до аптеки пешком. Поэтому люди смогут спокойно доехать до необходимого им места — за лекарствами, продуктами, к врачу.