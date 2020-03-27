"Зенит" проведет товарищеский киберфутбольный матч с немецким "Шальке"

В воскресенье, 29 марта, "Зенит" и немецкий "Шальке-04" проведут товарищескую киберфутбольную встречу в формате два на два. Матч пройдет в футбольном симуляторе eFootball Pro Evolution Soccer 2020.

Петербуржцев представят бронзовые призеры Киберлиги-2020 Константин Los.K.G Лось и Иван Vaipik Сердиенко. Как сообщает пресс-служба "Зенита", за немецкую команду сыграют Мехраб MeroMen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.

Встреча начнется в 22:00 по московскому времени, в прямом эфире игру можно будет увидеть в официальном сообществе "Зенита" во "Вконтакте".