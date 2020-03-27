Молодая дзюдоистка пыталась убить себя. Виноват тренер?

В Самаре правоохранители пытаются разобраться в истории с попыткой суицида со стороны 21-летней дзюдоистки Марьям Есеркеевой, двукратной победительницы юношеского первенства страны. Ее еще в декабре нашли под окнами гостиницы, после этого была в коме, но вышла из нее и ей оформили инвалидность.

Заявление в полицию поступило от отца девушки, Кэлиса Есеркиева, который связывает проблемы дочери со взаимоотношениями с тренером Сергеем Герасимовым, в квартире которого жила девушка и куда он селил своих иногородних воспитанниц, сам проживая по другому адресу.

Отец признался, что и до этой трагедии девушка в разговорах с матерью сообщала о проблемах в отношениях с наставником, упоминала о домогательствах, о некой женщине в спортивной школе, которая "подкладывала под тренера девочек". А в сентябре 2019 года обмолвилась, что у нее в телефоне есть некий компромат, но телефон пропал после того, как Марьям дважды была избита в Самаре.

По информации интернет-портала "Волга Ньюс", девушка писала в полицию заявление об изнасиловании. Правда ли все это с ней происходило или это только плод воспаленного сознания юной спортсменки, судя по всему, предстоит разбираться правоохранителям. Реакции тренера спортсменки пока нет, директор СШОР №11 Артем Жидков сообщил, что он в курсе ситуации с Марьям — видел письмо ее отца, но от комментариев отказался.

Впрочем, в региональной прессе появились вбросы о том, что спортсменка в последнее время злоупотребляла алкоголем и именно в пьяном виде была сначала избита, а затем выпала из окна гостиницы в столице Якутии.