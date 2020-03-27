Глава МВФ заявила о рецессии в мировой экономике

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика в настоящее время находится в состоянии рецессии из-за пандемии вируса COVID-19, передает CNBC.

Георгиева также отметила, что рада тому, что мировые лидеры осознали, что только скоординированные усилия смогут остановить распространение нового коронавируса.

"Мы заявили, что в настоящее время мир находится в состоянии рецессии и что продолжительность и глубина этого спада зависят от двух факторов: от сдерживания вируса и эффективного скоординированного реагирования на кризис", — сказала она.

"Меня очень воодушевляет то, что я вижу сейчас. Я вижу гораздо более ясное понимание (необходимости скоординированных действий), что, если мы не победим его (коронавирус) везде, мы не сможем выйти из этого (рецессии)", — добавила она.

По словам Георгиевой, мировой кризис из-за коронавируса не стоит недооценивать, поэтому нельзя принимать слабых мер.

"Мы никогда не видели, чтобы мировая экономика стояла на месте. Теперь мы это видим", — заявила Георгиева.

В МВФ также оценили, что потребности развивающихся рынков, связанные с преодолением последствий коронавируса, составляют около 2,5 триллионов долларов.

В последние недели МВФ принял чрезвычайные меры, чтобы помочь в борьбе с экономическим ущербом, вызванным COVID-19, и усилиями по сдерживанию его распространения на экономики всех стран мира.

16 марта в МВФ заявили, что фонд готов использовать свой кредитный потенциал в размере 1 триллиона долларов для оказания помощи странам во всем мире, которые борются с гуманитарным и экономическим воздействием нового коронавируса.