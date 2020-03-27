Стало известно о поддельных тестах на коронавирус

На Украине выявили партию поддельных экспресс-тестов для диагностики коронавируса COVID-19. Кроме того, злоумышленники ввозили в страну некачественные лекарства онкологической группы.

На сайте Службы безопасности Украины сообщается, что препараты и фальшивые экспресс-тесты ввозились в страну из Турции вне таможенного контроля. Преступники скрывали их в контейнерах с одеждой. Подобная транспортировка не позволяет соблюдать температурный режим, в результате чего прием лекарств мог привести к тяжелым последствиям для здоровья людей.

Нелегальная продукция реализовывалась без разрешительной документации через интернет и лично покупателям. Продукция хранилась в антисанитарных условиях в подвальном помещении Киева.

Следственные действия сотрудников управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью помогли выявить некачественные лекарства и поддельные тесты на общую сумму около миллиона гривен (более 2,8 миллиона российских рублей).

В настоящее время устанавливаются все лица, причастные к противоправной деятельности, для привлечения их к уголовной ответственности.