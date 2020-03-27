Минобороны РФ – НАТО: транспондер Ан-26 был включен

Министерство обороны России опровергло заявления НАТО о якобы имевшем место нарушении международных норм российским самолетом.

Как передает ТАСС, в пресс-службе российского оборонного ведомства сообщили, что 26 марта военно-транспортный самолет Ан-26 совершил плановый полет над нейтральными водами Балтики, направляясь из Калининградской в Ленинградскую область.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными нормами – не нарушая чужое воздушное пространство и с включенным транспондером.

Ранее НАТО сообщило, что истребители Бельгии, входящие в состав воздушной полиции Североатлантического альянса, перехватили над Балтийским морем военный самолет РФ, который якобы не соблюдал международные нормы безопасности.