Юным спорстменам из Новосибирска помогут вернуться домой из Киргизии

Сложная ситуация с застрявшими в Киргизии юными новосибирскими спортсменами находится на особом контроле у властей Новосибирской области. Об этом сегодня рассказали губернатор Андрей Травников и министр спорта региона Серей Ахапов. Сейчас рассматриваются все возможные варианты возвращения спотсменов домой.

Как известно, команды по плаванию и легкой атлетике находились на традиционных спортивных сборах в городе Чолпон-Ата. После того, как в Киргизии был введен карантин и чрезвычайное положение из-за ситуации с коронавирусом, 42 новосибирца (дети и взрослые) оказались в сложной ситуации. Авиарейс, на котором они должны были улететь, отменен. Кроме того, чтобы добраться в Бишкек, откуда еще можно улететь в Россию, необходим специальный пропуск. Его нужно получить как можно быстро, так как с 30 марта все санатории, загородные базы и центры в стране закроются. Постояльцев уже начали просить освободить помещения.

Как рассказал губернатор, сейчас угрозы ни юным спортсменам, ни их тренерам нет. На переговорах с правительством Киргизии обговариваются порядок вывоза новосибирцев в Россию.

По последней информации, полученной ГТРК "Новосибирск" от министра спорта Сергея Ахапова, пропуск для проезда до Бишкека уже получен. Там детей обещали разместить в гостинице и обеспечить питанием. Предполагается, что они смогут улететь в Россию на рейсах 29-30 марта либо 5 апреля. Киргизская сторона все расходы взяла на себя.

Пока сложно сказать, смогут ли спортсмены сразу улететь домой, либо им придется на какое-то время остаться в Москве.