Страховщики скоро пересчитают водителям коэффициент безаварийности

Плановый перерасчет коэффициента бонус-малус (переводится как "хороший-плохой") произойдет уже 1 апреля и пройдет автоматическом режиме. Новый КБМ должен стать "прозрачнее" и проще для автолюбителей.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс заявил, что уже год в России действует более удобная система расчета скидки за безаварийное вождение. И после 1 апреля 2019 года стало больше водителей, которые получили скидку при оплате полиса за счет другого расчета коэффициента бонус-малус. По статистике страховщиков, в итогам 2019 года КБМ менее 1 (так называемый 3-й класс страхования, а максимальная скидка - в 13-м классе) имели 33,8 млн водителей, или 89% автовладельцев, что на 2,6 млн человек (или на 5%) больше, чем по итогам 2018 года.

Перерасчет КБМ будет действовать с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года и будет применяться при расчете цены страхового полиса по всем договорам ОСАГО, заключенным в указанный период, кроме случаев, когда установленный размер коэффициента КБМ не соответствует данным из системы АИС ОСАГО. Сам новый КБМ определят с учетом значения данного коэффициента, рассчитанного 1 апреля 2019 года, и с учетом сведений о страховых выплатах с 1 апреля 2019 года по 31 марта 2020 года.

Глава РСА напомнил, что у действовавшей ранее системы КБМ был ряд недостатков. У одного водителя могло быть несколько разных коэффициентов (например, если он был лицом, допущенным к управлению, в разных полисах ОСАГО), а ДТП по договору ОСАГО, заключенному без ограничений на количество допущенных к управлению лиц, не оказывало влияния на КБМ совершившего его водителя. Кроме того, при замене машины собственник утрачивал свой КБМ, накопленный по договору без ограничения количества водителей и т.п.

Заявляется, что новая система расчета КБМ решила эти проблемы, попутно отменив списание КБМ при длительном перерыве в заключении полисов ОСАГО. Теперь, уверяют страховщики, теперь история страхования продолжается даже если водитель долго не покупал страховой полис.

Для юрлиц КБМ автопарка тоже установлен сроком на год как среднее арифметическое по всем автомобилям автопарка, тогда как раньше у одного юридического лица было несколько разных КБМ применительно к истории страхования разных автомобилей.