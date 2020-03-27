Колоссальный проект: Россия проложит новый газопровод "Сила Сибири-2"

Владимир Путин согласился дать поручение о начале проектно-изыскательных работ для газопровода "Сила Сибири-2". Об этом стало известно во время встречи президента с главой "Газпрома" Алексеем Миллером. Разговор состоялся сегодня в Кремле и, помимо прочего, касался перспектив соединения газотранспортных систем Восточной Сибири и Европейской части России.

Разговор президента с главой "Газпрома" был о планах и возможностях компании. Несмотря на турбулентность на мировом энергорынке, и российские, и зарубежные покупатели могут быть уверены в поставках газа — никаких сбоев.

"На сегодняшний день возможности "Газпрома" по добыче составляют 545 миллиардов кубометров газа, а это значит, что с учетом того объема газа, который у нас на сегодня находится в подземных хранилищах, мы можем увеличить объем поставок газа для российских потребителей в два раза", — говорит Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром".

В подземные хранилища закачано свыше 72 миллиардов кубометров газа. Суточная производительность примерно 843 миллиона. Это не просто рекорд — еще и колоссальный запас прочности. Об этом говорят и прошлогодние объемы добычи — 500 миллиардов кубометров. Почти 200 миллиардов пошли на экспорт. Вполне объяснимо, что компания остается одним из ведущих игроков в Европе, занимая примерно треть европейского рынка.

Сейчас среди ключевых проектов строительство газопровода "Грязовец — Волхов — компрессорная станция "Славянская" — именно он наполнит газом "Северный поток-2", столь важный для энергобезопасности ЕС.

Одновременно идет разработка Харасавэйского месторождения на Ямале. Его пытались освоить еще в Советские годы. В 1974 году открыли первую скважину, но суровый климат и нестыковки в расчетах не позволили тогда выйти на промышленный уровень. Однако в прошлом году Харасавэйское заработало.

Осваивать новые рынки позволит перспективная газовая магистраль "Сила Сибири-2". Она позволит повысить роль компании в Азии.

"Что касается поручения проработать возможности поставки газа транзитом через Монголию для китайского рынка — "Сила Сибири-2" — то объемы поставки могут составить до 50 миллиардов кубометров газа в год. Соответственно, мы готовы продолжить работу. Это, соответственно, Западный Китай, для потребителей в основных центрах газопотребления в Китае", — рассказывает Алексей Миллер, председатель правления ПАО "Газпром".

Кроме того, газ скоро придет во многие промышленные центры Восточной Сибири. В сентябре Путин давал поручение на этот счет. Сейчас уже есть результаты: ресурсы Ямала и Красноярского края позволяют в ближайшее время полностью обеспечить газом и соседей.

Но "Сила Сибири-2" это еще и колоссальные возможности для развития всей страны. Речь идет о соединении в единую систему газотранспортой инфраструктуры на востоке и западе России. У специалистов уже есть результаты исследований, цифры, расчеты.

- В каком сейчас состоянии работа по соединению Восточной Сибири и Европейской части? - спрашивает Владимир Путин.

- Проведен предварительный технико-экономический анализ, который дал положительный ответ о том, что это целесообразно, экономически эффективно. Соответственно, просьба дать поручение для перехода уже к прединвестиционной стадии — разработке технико-экономического обоснования и начала проектно-изыскательских работ для газопровода "Сила Сибири-2", — отвечает Алексей Миллер.

- Хорошо, конечно. Договорились, — разрешает президент.

Проект колоссальный, но ресурсы есть. Инвестиционная программа "Газпрома" на этот год 1 триллион 80 миллиардов рублей, так что финансовые возможности компании полностью позволяют реализовать намеченные планы.