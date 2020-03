Защитник "Наполи" Кулибали летом может перейти в "Пари Сен-Жермен"

Защитник итальянского "Наполи" Калиду Кулибали может продолжить карьеру во французской лиге 1. В услугах 28-летнего француза с сенегальскими корнями заинтересован столичный "Пари Сен-Жермен".

Парижане уже подготовили для игрока обороны контракт, рассчитанный на пять лет – до 2025 года с заработной платной в десять миллионов евро. По информации журналиста Николо Скиры, спортивный директор "ПСЖ" Леонардо три недели назад встречался с агентом футболиста.

#PSG are really interested in Kalidou #Koulibaly. Three weeks ago #Leonardo has talked with his agent (Fali Ramadani). For him is ready a contract until 2025 with a wages of €10M + bonuses. #transfers