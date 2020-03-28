Американские банкиры в панике: в США распродано почти все золото

The Wall Street Journal сообщает, что американские инвесторы и банкиры столкнулись с проблемой – из-за кризиса, вызванного коронавирусом, в США распродано почти все золото.

Так, Credit Suisse Group AG, которая с середины XIX века чеканила собственные слитки, на этой неделе сообщила клиентам, что их запасы закончились и пока ждать нечего, передает РИА Новости.

Дело дошло до того, что британские банкиры арендуют частные самолеты, чтобы доставить свои слитки на биржи в Нью-Йорке.

Банкиры с Уолл-стрит были вынуждены просить помощь у Королевского канадского монетного двора.

На этой неделе цена фьючерсов на золото выросла в США примерно на 9%, до 1620 долларов за тройскую унцию. Это рекордное увеличение за последние семь лет.