Спецпоезд везет из Киева в Москву более 700 россиян

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что из украинской столицы в сторону России отправился спецпоезд по маршруту Киев-Москва.

Рейс был специально организован МИД, Минифраструктуры и "Укрзалiзницей" для вывоза россиян из Украины из-за ситуации с коронавирусом. По данным погранслужбы, в РФ отправились более 700 человек, большая часть из которых – граждане Российской Федерации.

Состав проследует без остановок в пути​​​. Пассажиры пройдут пограничный и таможенный досмотр, а также медицинский осмотр сотрудниками Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

Из Москвы поезд должен будет отправиться 29 марта. Он повезет граждан Украины, которые на данный момент находятся в России.

Посольство РФ на Украине в настоящее время пытается решить вопрос об организации еще одного рейса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 509 тысяч случаев заражения, свыше 23 тысяч человек скончались.