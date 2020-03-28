США предпринимают беспрецедентные меры для поддержки экономики

США выделят свыше двух триллионов долларов на поддержку экономики во время пандемии коронавируса. Соответствующий документ подписал президент Дональд Трамп.

Документ предусматривает выплату пособий по безработице, содействие бизнесу, а также помощь больницам, сообщает "Россия 24". Ранее документ одобрили обе палаты американского Конгресса.

Это крупнейшие за всю историю США меры по оказанию помощи. Для смягчения последствия мирового финансового кризиса 2008 года Конгресс одобрил пакет в размере 800 миллиардов долларов.