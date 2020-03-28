"Манчестер Юнайтед" выкупит контракт Игало

Нападающий Одион Игало продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед" и в следующем сезоне. Клуб намерен выкупить контракт 30-летнего нигерийца у "Шанхай Шеньхуа".

В январе "Манчестер Юнайтед" арендовал футболиста сроком на полгода. Но теперь "манкунианцы" готовы выкупить Игало за 15 миллионов евро и предложить ему трехлетний контракт. Действующее соглашение нигерийца с "Шанай Шеньхуа" рассчитано до конца 2022 года.

За время, прошедшее после перехода Игало в "Манчестер Юнайтед", нигериец успел сыграть в восьми встречах. На счету Одиона четыре мяча и одна голевая передача.