США помогают сирийским боевикам под видом заботы о беженцах

Руководители межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф в субботу заявили о попытках США организовать снабжение боевиков, замаскировав поставки под гуманитарную помощь беженцам лагеря "Рукбан".

По словам представителей штабов, американцы давят на руководство ООН, чтобы вместе лабораторными тестами на коронавирус COVID-19 привезти и "гуманитарку" для подконтрольных боевиков. Такой подход в обстановке пандемии опасного заболевания Мизинцев и Махлюф назвали циничным, пишет РИА Новости.

В сообщении указано, что так называемая "администрация лагеря" всеми силами пытается склонить мировую общественность к оказанию экстренной международной помощи обитателям лагеря беженцев "Рукбан".

В свою очередь, власти Сирии напомнило, что гуманитарные проблемы "Рукбана" – итог оккупации сирийской территории США. Правительство Сирии готово проверить всех выходящих из "Рукбана" на наличие коронавируса, доставить в больницу и вылечить.

На данный момент в "Рукбане" остаются около 13,5 тысяч жителей, из которых более 6 тысяч - боевики с семьями.